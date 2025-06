L'autunno caldo: un momento da seguire con molta attenzione, ma le premesse sono buone...

Così come accaduto l'anno scorso, anche quest'anno ci sarà un momento di tensione giudiziaria che accompagnerà il destino di Albert Gudmundsson.

Sentenza definitiva

Il procedimento per ‘cattiva condotta sessuale’ a carico dell'attaccante della Fiorentina non è ancora chiuso come sappiamo benissimo. Fra ottobre e novembre arriverà la sentenza definitiva, quella che metterà la parola fine a tutta questa vicenda.

Premesse buone

Le premesse per il calciatore però sono buone perché si parte da un'archiviazione richiesta (non accolta poi) e da una vittoria in primo grado. Anche l'appello, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra indirizzato verso un'assoluzione dell'ex Genoa. Sarà comunque un autunno caldo per lui.