Dalla Polonia sono arrivate le parole del padre di Marcin Borys, padre di Karol, 17enne centrocampista offensivo dello Slask Wroclaw seguito dalla Fiorentina. Il padre del ragazzo ha detto che presto sarà a Firenze insieme a suo figlio per capire il progetto dei viola, ma il giovane sembra già essere stato in Toscana qualche settimana fa.

A confermarlo, qualche giorno fa è stato anche il direttore sportivo della squadra di Breslavia, David Balda, che al podcast slaskowegadanie ha detto: “Karol era a Firenze in ricognizione. Ho ricevuto l'informazione che la Fiorentina sta preparando un'offerta. Vedremo se ci sarà uno zero in più rispetto all'offerta del PSV. Sono in contatto anche con uno dei club inglesi (Manchester United ndr), che sta preparando un'offerta. Vedremo se ci soddisferanno”.