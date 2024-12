Dopo le emozioni della Conference, per Tommaso Rubino è ora di tornare con i compagni in Primavera e guidare oggi l'attacco per provare a battere il Bologna. Il tecnico Galloppa ha scelto una formazione molto offensiva, con il suo classico 4-2-3-1:

Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Ievoli; Presta, Rubino, Caprini; Tarantino.