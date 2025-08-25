Budel: "Il Cagliari sta fisicamente meglio rispetto alla Fiorentina. Piccoli? In Sardegna faceva la differenza"

L'ex centrocampista gigliato Alessandro Budel ha parlato a Radio Bruno Toscana della nuova Fiorentina di Stefano Pioli: “La Viola non ha fatto una grande gara a Cagliari, squadra che invece stava meglio fisicamente. I gigliati sono stati complessivamente lenti”.

Cagliari?

“È riuscito a creare una squadra corta e aggressiva nonostante i giocatori che sono andati via. I viola, però, devono cercare di fare qualcosa in più. Il pressing non è stato molto sviluppato e così il Cagliari è riuscito spesso ad uscire bene dalla propria metà campo. Ndour, Mandragora, Fagioli, Sohm: i viola hanno tanti interpreti, non c'è urgenza di intervenire sul mercato a mio avviso”.

Infine su Piccoli

“A Cagliari faceva la differenza. Sicuramente si ritaglierà il proprio spazio, a livello fisico è una potenza, anche a livello tecnico è forte”.