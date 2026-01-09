L'ex consulente finanziario del Manchester City, Stefan Borson, ha dichiarato a Football Insider di trovare "sorprendente" che Fabio Paratici, futuro dirigente della Fiorentina, continui a trovare lavoro nel mondo del calcio dopo essere stato squalificato per 30 mesi, per cattiva condotta finanziaria durante il suo periodo alla Juventus.

Le parole di Borson

“Ho sempre pensato che la situazione di Paratici fosse un po' strana – ha detto - È stato ritenuto colpevole di cose piuttosto gravi. Gli Spurs gli hanno però mantenuto fede ai loro impegni, quindi penso che sia stato trattato molto bene dal club londinese. Forse aveva un ottimo rapporto con Levy (ex coproprietario del club ndr) e, ora che Levy non c'è più, presumibilmente questo legame si è spezzato e significa che ora è il momento giusto per lui di andarsene”.

Sul ritorno in Italia

"Tornare in Italia è sensato, ma come ho detto, penso che l'intera vicenda di Paratici sia sorprendente, visto ciò di cui è stato riconosciuto colpevole. Ma suppongo che non dovremmo mai sorprenderci delle stranezze del calcio”.