La Gazzetta dello Sport: Il Logan Costa che piace

Un articolo sulla Fiorentina pubblicato stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 20

E' incentrato sulle vicende di mercato: "Milenkovic al Nottingham Piace Logan Costa". Sommario: "Il serbo va in Premier per 12 milioni più bonus. Il centrale del Tolosa profilo adatto per la difesa a tre di Palladino. Per l'attacco idea Dallinga".

Il giorno dell'addio

Articolo che inizia così: "La trattativa è ormai vicina alla chiusura e oggi può essere già completamente definita. E' il giorno giusto per il trasferimento di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest".