Problema dell'ultim'ora per un titolare di Italiano: attacco influenzale per un centrocampista

Alfred Duncan non sarà della partita. Il centrocampista ghanese della Fiorentina, come ricavato da Sky Sport, avrebbe dovuto partire dal 1' ma un attacco influenzale l'ha messo KO.

Al suo posto giocherà Rolando Mandragora, che si spartirà la mediana insieme a Maxime Lopez. Il numero 32 viola non sarà neanche in panchina, non a disposizione del tecnico viola.

