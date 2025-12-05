Torna di moda un vecchio nome per la trequarti. La Fiorentina pronta a cogliere un'occasione, ma la concorrenza...

Tuttosport in edicola stamani comincia già a ipotizzare dei possibili scenari di mercato. Secondo il quotidiano la Fiorentina si starebbe muovendo per un trequartista già accostato in passato alla squadra viola.

Interesse per Maldini

Si tratta di Daniel Maldini. Il figlio d'arte atalantino non sta trovando molto spazio nella compagine bergamasca. La Dea starebbe pensando di fare cassa con il classe 2001 che non è riuscito a fare il salto di qualità dopo il passaggio dal Monza ai neroazzurri la scorsa stagione.

La concorrenza

Dopo un anno esatto la sua esperienza all'Atalanta potrebbe terminare, ma non c'è solo la Fiorentina sulle tracce del trequartista. Secondo Tuttosport la squadra maggiormente interessata sarebbe il Torino, desideroso di rinforzare il suo reparto offensivo che sta avendo qualche difficoltà in questo inizio stagione.