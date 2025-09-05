Pioli a colloquio con Piccoli e Nicolussi Caviglia. Ecco cosa ha detto il mister ai nuovi arrivati

La Fiorentina in questi giorni si sta preparando al ritorno in campo contro il Napoli senza il grande gruppo dei nazionali. Pioli sta svolgendo un duplice lavoro con i suoi ragazzi.

Richiamo atletico

Da una parte c'è una parte di richiamo atletico che era stata prevista già durante il ritiro estivo. L'ultima parte di preparazione estiva era mirata alle prime quattro gare stagionali e, con la sosta, la squadra sta rimettendo nelle gambe un po' di corsa per ricalibrarsi in vista della parte più corposa di stagione.

Le parole ai nuovi

Dall'altra l'allenatore viola sta parlando con i nuovi arrivati, in particolare Piccoli e Nicolussi Caviglia. Ha spiegato ai due cosa si aspetta da loro e il lavoro che dovranno svolgere. L'ex Cagliari è sceso in campo a Torino da titolare, ma l'intesa con Kean è ancora tutta da trovare. Questi giorni saranno fondamentali anche per questo. Lo scrive La Nazione.