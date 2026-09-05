Abate: "Grazie a Mandragora più qualità. Ringrazio i ragazzi, è stata una vittoria di grande spessore"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria dei granata per 2 a 1 sulla Fiorentina. Queste le sue parole : "Sono felice per come è arrivata la vittoria più per il fatto che sia arrivata, hanno dimostrato di credere in un'idea di gioco. Voglio una squadra che crede in ciò che faccia, e oggi ne ho avuto la dimostrazione da parte dei miei ragazzi".

"Grazie a Mandragora maggior qualità"

"Gli innesti ci hanno dato qualità e ci hanno permesso di alzare il livello, a centrocampo grazie all'acquisto di Mandragora abbiamo potuto dare di più. Ci siamo completati, e tutti i nuovi sono stati accolti benissimo dai ragazzi, ho a disposizione dei ragazzi per bene".

"Simeone out per scelta tecnica"

Il cambio del modulo non credo c'entri molto con la vittoria, ma sono felice di aver aiutato i ragazzi ed a metterli maggiormente a loro agio L'esclusione dall'inizio di Simeone è stata una scelta tecnica, aveva giocato dall'inizio anche in Coppa Italia e ho preferito risparmiarlo per oggi."