Se non è Nzola... Sarà Kouamè? Sull'attaccante viola spunta un'altra squadra di Serie B
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Continuano i rapporti tra la Fiorentina e le squadre liguri. Come scrive La Nazione, adesso anche lo Spezia ha messo gli occhi su Christian Kouamé, giocatore in uscita dalla squadra viola.
Interessamenti
L'ivoriano piace sempre in Serie B alla Sampdoria, mentre a Pisa e Genoa in Serie A. Con lo Spezia si continua a trattare anche per M'Bala Nzola, ma la trattativa è difficile.
Nzola offerto
In queste ore, scrive il quotidiano, Nzola è stato offerto dalla Fiorentina al Lecce, con i viola che stanno cercando una sistemazione per l'angolano.
