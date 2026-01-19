​​

Se non è Nzola... Sarà Kouamè? Sull'attaccante viola spunta un'altra squadra di Serie B

Christian Kouame
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Continuano i rapporti tra la Fiorentina e le squadre liguri. Come scrive La Nazione, adesso anche lo Spezia ha messo gli occhi su Christian Kouamé, giocatore in uscita dalla squadra viola. 

Interessamenti

L'ivoriano piace sempre in Serie B alla Sampdoria, mentre a Pisa e Genoa in Serie A. Con lo Spezia si continua a trattare anche per M'Bala Nzola, ma la trattativa è difficile. 

Nzola offerto

In queste ore, scrive il quotidiano, Nzola è stato offerto dalla Fiorentina al Lecce, con i viola che stanno cercando una sistemazione per l'angolano. 

 

