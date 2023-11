La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina sogna il colpo Holm

Su La Gazzetta dello Sport è presente questa mattina un articolo dedicato alle possibili mosse di mercato della Fiorentina.

Articolo intitolato: “Kayode non basta La Viola sulla destra sogna il colpo Holm”. Sottotitolo: “A Italiano serve un esterno pronto che conosca il nostro calcio. Ed Emil a Bergamo gioca poco”.

Il primo nome sul taccuino

Articolo che inizia così: “È sempre Emil Holm il primo nome sul taccuino della Fiorentina. Il terzino destro dell’Atalanta ha tutte le caratteristiche per essere il profilo giusto per il club viola. Il primo particolare da non trascurare è il fatto che il giocatore conosca bene il nostro campionato: prima allo Spezia e poi all’Atalanta. Avere un uomo già pronto, sarebbe l’esigenza principale di Vincenzo Italiano”.