Caputo: "Ora i punti persi dalla Fiorentina sono pesanti. Anche Kean e Piccoli stanno attraversando un periodo buio"

L'ex attaccante di Empoli e Sassuolo Ciccio Caputo ha parlato a Lady Radio di Fiorentina e di singoli giocatori viola, all'interno di una stagione gigliata di certo non scintillante.

Sulla Fiorentina

“La Fiorentina ha ancora margine per rimediare, ma i punti persi ora iniziano a diventare pesanti e vanno analizzate bene tutte le cose. Secondo me è più una questione di attenzione ai dettagli e non voler subire alla fine”.

Sugli attaccanti

“Se analizziamo che la Fiorentina ha perso molti punti negli ultimi punti non può essere la paura, ma c’è qualcosa sull’attenzione nei minuti finali. Kean e Piccoli? Penso che anche loro, in questo momento, stiano passando un periodo negativo come tutta la squadra. Sabato Kean l’ho visto bene, ha fatto gol e sicuramente la Fiorentina ha bisogno di lui e Piccoli”.