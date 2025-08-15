In attesa di Mandragora, si allontana un obiettivo del centrocampo viola: spuntano due nuove pretendenti, ma il Bologna fa muro alla sua cessione

Tiene ancora banco in casa Fiorentina la questione legata al rinnovo di Mandragora: il centrocampista, assente per noie fisiche dalle amichevoli precampionato, non ha ancora trovato l'accordo con la società e questo non esclude una sua eventuale cessione. Tuttavia, uno degli obiettivi del centrocampo viola si sta allontanando.

Secondo Matteo Moretto, infatti, il Bologna avrebbe chiuso le porte alla cessione di Giovanni Fabbian: Italiano lo considera parte del progetto e conterà su di lui in campionato, dopo che i felsinei lo hanno riscattato dall'Inter senza che i nerazzurri esercitassero la recompra. Anche ci fosse stata la volontà di venderlo, la Fiorentina si sarebbe comunque dovuta scontrare con due pretendenti di livello: Moretto riporta infatti l'interessamento recente di Roma e Porto per il centrocampista classe 2003.