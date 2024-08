L'opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno delle ultime notizie di mercato di casa Fiorentina: “Avere in rosa Gudmundsson con Nico Gonzalez ti avrebbe portato a fare il salto di qualità e avrebbe mostrato la voglia della società di migliorare. Ora bisogna aggiungere, non vendere”.

E ancora: “Kostic? Ha 32 anni e siamo già coperti in quella posizione. Lui è anche in fase calante. Capirei il suo acquisto se si fosse deciso di escludere completamente Parisi oppure relegare Biraghi a braccetto di difesa. Kean? Davanti servirebbe un altro giocatore come lui”.