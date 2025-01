Fazzini talmente sul mercato che D'Aversa lo esclude: "Ha chiesto lui stesso di restare fuori". Ma il centrocampista ormai aspetta la Lazio

Non è un mistero che Jacopo Fazzini sia un desiderio del mercato invernale della Lazio, ancora non d'accordo con l'Empoli sulle cifre, ma sua probabile nuova destinazione. Al punto che il tecnico D'Aversa l'ha escluso dai convocati per Venezia, senza girarci troppo intorno: “Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di Venezia. Si è deciso con la società di non convocarlo anche per la sua stessa volontà”.

Sul classe 2004 c'era l'interesse anche della Fiorentina che però ormai ha optato per la fisicità di Folorunsho e che dopo essersi scottata con Parisi, rinvia a più avanti nuovi affari con gli azzurri.