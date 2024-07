Il Manchester United blinda Ten Hag e Amrabat può sorridere. La situazione del marocchino viola

Ten Hag-United: avanti insieme

Pochi minuti fa il Manchester United ha ufficializzato il prolungamento di contratto del proprio tecnico, l’olandese Erik Ten Hag. Dopo la vittoria dell’FA CUP al primo anno sulla panchina dei Red Devils, Ten Hag proseguirà quindi il proprio ciclo a Manchester. Una notizia che farà senz’altro piacere ad una sua ‘creatura’, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat.

Il marocchino classe ’96 potrebbe anche restare a Manchester, con gli inglesi che possono scegliere se acquistarlo dalla Fiorentina entro il 20 luglio, e la permanenza di Ten Hag può avvicinare il giocatore allo United. Tuttavia, al momento gli inglesi non hanno lanciato segnali alla dirigenza viola. Da capire in ogni caso quale potrà essere la modalità del trasferimento del calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025.

I segnali che avvicinano il marocchino all'Inghilterra