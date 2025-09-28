La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli riparte da Pablo Marì. C'è anche Fazzini dal 1'
Stefano Pioli riparte dalla difesa a tre. E lo fa in quel di Pisa, con le scelte ufficiali di formazione del tecnico della Fiorentina.
Difesa a tre e Pablo Marì al centro
In porta ovviamente De Gea, davanti a lui una linea composta da Ranieri, Pablo Marì e Pongracic (che la spunta quindi su Comuzzo). A centrocampo conferma per Nicolussi Caviglia dopo la buona prova con il Como; al suo fianco agirà Mandragora. Sulle corsie laterali spazio a Gosens e Dodo, visto il KO di Lamptey. Alle spalle dell'unica punta, Moise Kean, troviamo Fazzini assistito da Gudmundsson, al rientro dopo l'infortunio rimediato in nazionale.
Le formazioni ufficiali di Pisa e Fiorentina
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Dodô; Fazzini, Gudmundsson; Kean.
PISA (3-5-1-1): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 7 Leris; 10 Tramoni; 18 Nzola.