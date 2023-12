Prendete l'Arthur di Monza e moltiplicatelo per... sempre. La classe si paga, per ora la Fiorentina si gode il suo regista

Riassunto della partita a Monza di Arthur Melo: 77 minuti giocati, 53 palloni giocati, 42 passaggi riusciti con una percentuale positiva del 95 per cento nel rapporto tentati/riusciti, 27 di questi in avanti (miglior statistica di tutti i 30 giocatori schierati dalle due squadre), 8 recuperi palla, falli subiti (D’Ambrosio e basta come lui). Praticamente in campo nessuno meglio di lui, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio.

La partita all'U-Power Stadium solo l'ultima di una serie di prestazioni di alto livello del centrocampista della Fiorentina, che a Firenze con Italiano si è ritrovato del tutto dopo anni difficili.

In estate, poi, la vera scommessa della società viola, che sarà più un ostacolo che somiglierà all’Annapurna da scalare in inverno: 6 milioni d’ingaggio interamente pagati dalla Juventus (tranne una quota poco più che simbolica che appartiene alla Fiorentina) e 20 milioni per il riscatto in toto del regista brasiliano. Il suo contratto con i bianconeri dice scadenza 2026. Alle cifre dell'affare vanno aggiunti 2 di prestito oneroso già pagati e ai 2 di bonus da conteggiare più avanti. Cifre importanti per numeri importanti. La classe si paga. Per ora la Fiorentina si gode il suo Arthur.