Corriere dello Sport-Stadio: Rispetto per Firenze!
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina analizza la tragica sconfitta contro il Verona e ipotizza i possibili scenari futuri giunti a questo punto della stagione.
Prima pagina
“Rispetto per Firenze” intitola il Corriere dello Sport in prima pagina. Il quotidiano prosegue poi analizzando la partita persa conto il Verona. Nell'occhiello della copertina infatti scrive: “Nono ko, il Franchi contesta”, nel sottotitolo invece “Viola, ritiro a oltranza”
Pagine interne
A pagina 22 il Corriere scrive nel titolone principale: “Viola, Ma dov'è il fondo?” e poi nel sottotitolo “Un altro crollo, la doppietta di Orban abbatte la Fiorentina”. Nella pagina pagina seguente il quotidiano sportivo riporta le conseguenze dell'ennesima sconfitta: “Punizione: squadra in ritiro. Ombre su Vanoli, ipotesi Iachini” e poi infine “Stallo al Franchi, il coro dei tifosi ”Fate ridere".