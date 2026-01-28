L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “I problemi attuali sono esattamente gli stessi che c'erano con Palladino, solo che l'anno scorsi avevi De Gea e Kean che facevano la differenza e coprivano la polvere. Non sono sorpreso del comportamento della difesa, mi sorprende piuttosto il fatto che ancora non siano arrivati rinforzi dal mercato in quel reparto. Ieri ho visto un giro palla difensivo estenuante, piuttosto meglio un lancio verso Piccoli che tornare sempre indietro dal portiere”.

“A Fortini manca la voglia”

Poi ha aggiunto: “Da quando si parla di lui in ottica mercato, Fortini non ha più azzeccato una prestazione. Prima era più attento e soprattutto voglioso, cosa che ieri non è stato. Tutti questi errori da parte dei singoli sono spaventosi e per l'allenatore così diventa un problema. Sento dire che la difesa deve impostare, io credo invece che debba imparare a difendere perché sta subendo dei gol che non esistono in Serie A”.