L'occasione tanto attesa dal ragazzo di Rifredi

Fiorentino doc, di Rifredi, Niccolò Pierozzi, proprio all’andata contro il Cukaricki, aveva realizzato il suo sogno di giocare con la maglia della Fiorentina in prima squadra e per giunta in Europa.

L'occasione

Questa sera dovrebbe esserci un'altra grande occasione per lui per mettersi in mostra. Dall'inizio (difficile) o a partita in corso (molto probabile), Pierozzi dovrebbe riuscire a percorrere chilometri sulla fascia destra dello stadio di Leskovac.

Primi mesi difficili

Sono momenti questi, tanto attesi dal prodotto del settore giovanile viola che ha tribolato e non poco, dal punto di vista fisico in questi primi mesi della nuova stagione.

Il sostegno di famiglia e quartiere

A sostenerlo ci ha pensato la famiglia, a cui ha donato la maglia del debutto, e tutto il quartiere di Rifredi, che lo ha visto crescere e nel quale ritorna ogni volta che può.