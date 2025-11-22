La pausa Nazionali ha regalato sì minutaggio in azzurro a Niccolò Fortini ma gli ha anche tolto freschezza: l'esterno classe 2006 ha giocato 90 minuti martedì in casa del Montenegro, su un campo pesantissimo e motoso. Per questo sono leciti i dubbi su un suo impiego dal primo minuto e La Nazione rilancia la candidatura di Parisi.

L'anno scorso l'avellinese contenne molto bene Conceiçao e potrebbe essere chiamato a fare altrettanto anche quest'anno. Ancora assente infatti Gosens, come confermato da Vanoli: il tedesco è fuori da quasi un mese e per rivederlo toccherà aspettare il match di giovedì con l'AEK Atene, almeno in panchina.