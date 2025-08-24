"Bernardeschi insultava i compagni, diceva loro che erano scarsi per giocare con lui". L'esperienza canadese dell'ex viola fa discutere
Secondo quanto riportato dal giornalista d'oltreoceano, esperto del mondo juventino, Max Statman, L'esperienza di Federico Bernardeschi a Toronto non sarebbe stata tutto rose e fiori. L'ex viola infatti è stato la causa di diversi problemi nello spogliatoio dei canadesi.
Statman riporta delle indiscrezione sui trattamenti che l'attuale giocatore del Bologna riservava ai compagni: “Federico Bernardeschi insultava i compagni- ha scritto su X il giornalista - e diceva loro che erano scarsi e non abbastanza dotati tatticamente per giocare con lui”.
