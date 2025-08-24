Secondo quanto riportato dal giornalista d'oltreoceano, esperto del mondo juventino, Max Statman, L'esperienza di Federico Bernardeschi a Toronto non sarebbe stata tutto rose e fiori. L'ex viola infatti è stato la causa di diversi problemi nello spogliatoio dei canadesi.

Statman riporta delle indiscrezione sui trattamenti che l'attuale giocatore del Bologna riservava ai compagni: “Federico Bernardeschi insultava i compagni- ha scritto su X il giornalista - e diceva loro che erano scarsi e non abbastanza dotati tatticamente per giocare con lui”.