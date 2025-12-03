La Fiorentina e non solo: domani la presentazione di "Appunti di viaggio fra la Maratona e il West", il libro di Alessandro Giannetti

Appuntamento da non perdere domani, alle ore 18.30, presso la FirenzeArt Gallery in Piazza Taddeo Gaddi a Firenze. Alessandro Giannetti presenterà infatti il suo libro “Appunti di viaggio fra la Maratona e il west”, una raccolta di piccolo storie che mischiano nostalgia, divertimento e sentimento viola, con la Fiorentina sempre protagonista.

Nell'occasione, oltre all'autore, saranno presenti lo storico del calcio e vicedirettore del Museo Fiorentina Massimo Cervelli, e il nostro redattore Giulio Dispensieri. Sarà l'occasione per parlare in maniera approfondita del libro, che potrà essere acquistato in loco, e non solo. Ci sarà anche la possibilità di ammirare dal vivo il quadro di Rodolfo Marma, utilizzato come copertina del libro.