Anche il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, sul proprio account X, ha ribadito la recente evoluzione attorno alla possibile trattative, di fatto naufragata sul nascere, fra la Fiorentina e il Milan per Pietro Comuzzo.

“Koni De Winter ha trovato un accordo personale con il Milan - scrive Romano - Sono in corso le trattative tra il Milan e il Genoa, con una richiesta di circa 25 milioni di euro per un pacchetto complessivo. Il Genoa è aperto a trovare una soluzione, De Winter vuole il Milan”