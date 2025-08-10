Anche Romano conferma: "Il Milan punta forte su De Winter e ha già l'accordo con il giocatore". La Fiorentina tira un bel sospiro di sollievo
Anche il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, sul proprio account X, ha ribadito la recente evoluzione attorno alla possibile trattative, di fatto naufragata sul nascere, fra la Fiorentina e il Milan per Pietro Comuzzo.
“Koni De Winter ha trovato un accordo personale con il Milan - scrive Romano - Sono in corso le trattative tra il Milan e il Genoa, con una richiesta di circa 25 milioni di euro per un pacchetto complessivo. Il Genoa è aperto a trovare una soluzione, De Winter vuole il Milan”
