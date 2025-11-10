Pedullà: "Palladino aspettava soltanto l'Atalanta e adesso ci andrà. Il suo possibile ritorno a Firenze? Vi spiego"

Sul proprio canale You Tube ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà, intervenendo sul futuro dell'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, a un passo dalla panchina dell'Atalanta.

Le sue parole

“Avevamo detto che la settimana sarebbe stata fondamentale per Juric, che ha steccato entrambe le partite, sia in Europa League che in campionato. Adesso si aprono le porte per Palladino, che aspettava solo l'Atalanta”.

Il futuro di Palladino

“Per Palladino si è parlato di Juventus insieme a Spalletti, ma non c'erano le condizioni. Si è parlato di un possibile ritorno a Firenze, ma non c'erano le condizioni. Andrà all'Atalanta. Per Juric è il terzo esonero in un anno, complimenti al procuratore che lo riesce a piazzare ovunque”.