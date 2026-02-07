Baroni: "Cosa posso dire ai fiorentini? Che la Fiorentina si salverà. Ma nemmeno noi ce la passiamo bene..."

Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro la “sua” Fiorentina: "Abbiamo passato una settimana intensa, siamo stati volutamente insieme per trovare quelle basi che servono per fare gruppo. Si vede che è cambiato qualcosa. Abbiamo avuto grandi emergenze, infortuni fra cui quello di Vlasic, calciatore insostituibile. Bravi tutti stasera, era una partita importantissima e la squadra ha voluto questo risultato fino alla fine".

“Abbiamo regalato il gol”

"Abbiamo commesso un errore sul 2-1, una palla in uscita... un gol regalato. La Fiorentina è in una situazione difficile ma non per questo non ha giocatori in grado di uscirne. Per noi è un punto importante e posso solo che fare i complimenti ai ragazzi".

“Troppe partite ravvicinate”

“Siamo in un momento di cambiamento. dobbiamo cavalcarlo e possiamo farlo solo attraverso prestazioni del genere. Avevamo un solo centrocampista in panchina e non siamo nemmeno stati aiutati dal calendario, dato che abbiamo giocato contro l'Inter in coppa Italia pochi giorni fa. C'è stato un dispendio di energie importante ma le abbiamo ritrovate tutte stasera”.

“La Fiorentina si salverà”

"Credo che la Fiorentina possa salvarsi. Paolo sta facendo un grande lavoro, sarà dura, ma lo sarà anche per noi. A Torino non ci pensano tanto, ma nemmeno noi siamo messi benissimo. Comunque credo che la Viola abbia tutte le potenzialità per raggiungere la salvezza".