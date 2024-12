A calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la partita tra Juventus e Fiorentina finita 1-1 allo Juventus Stadium ieri sera. Queste le sue considerazioni sulla squadra viola:

"Nella Fiorentina ecco De Gea elegante e potente, Dodô sufficiente, Comuzzo prestante e Ranieri energico. Parisi limita egregiamente Conceicao. Adli e Cataldi si notano a centrocampo, sempre presenti ma assenti nelle imbucate decisive di Thuram. Invece deludono due su tre alle spalle di Kean (sontuoso): Sottil se la cava, Gudmundsson è deludente e Colpani perfino irritante. A proposito di Kean e del confronto a distanza con Vlahovic… Ecco, i punti sospensivi dicono già tutto: in questa partita e finora in questo campionato, tra i due non c’è paragone. Stravince Moise Kean, che la Juve in estate ha “regalato” per una quindicina di milioni. Oggi vale almeno il triplo".