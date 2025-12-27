Richardson agli sgoccioli con la Fiorentina: può portare Boga ma anche una bella svalutazione. Un investimento mai tutelato

Sull'asse Firenze-Nizza ci sono due giocatori in rampa di lancio: da un alto Jeremie Boga che in Italia ci tornerebbe di corsa, e dall'altro Amir Richardson che si è espresso anche pubblicamente sulla sua voglia di riabbracciare la città natale. L'avventura del marocchino con la Fiorentina è agli sgoccioli, poteva concludersi già prima ma a questo punto ci siamo: la rottura è plateale e infatti Vanoli l'ha escluso dai convocati per il match di oggi a Parma.

Uno dei tanti investimenti misteriosi firmati dalla quasi ex gestione tecnica attuale: 10 milioni versati al Reims l'estate scorsa per un calciatore che doveva ancora finire di giocare le Olimpiadi. Per poi palesarsi come ‘leggero’, non pronto sotto tanti aspetti alla Serie A, mai realmente lanciato: su Richardson non c'è stato alcun piano di inserimento progressivo, tecnico o tattico. La seconda estate invece, si è deciso semplicemente di esiliarlo dandogli zero minuti e svalutandolo del tutto. Ora se ne andrà, in prestito o comunque a una cifra inferiore rispetto a quella pagata un anno fa. Un capolavoro.