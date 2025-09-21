Un Palladinismo da farsi scivolare via per sposare le idee di Pioli: meno lancioni e più fraseggio ed ecco il jolly Fazzini da estrarre dal mazzo

Le similitudini con quanto poco piaceva del calcio di Palladino e quanto poco sta piacendo di quello di Pioli ci sono tutte, secondo La Nazione. La sensazione è che la Fiorentina non sia ancora pienamente del nuovo tecnico, che infatti ha parlato di “100% ancora da raggiungere in tutti i reparti”.

La sfida con il Como è un'altra tappa da cui però l'allenatore parmigiano vuole vedere delle risposte e delle evoluzioni, con la sua squadra che finisca di farsi scivolare via il calcio Palladiniano, fatto spesso anche di palla lunga su Kean, per privilegiare il maggior fraseggio e una presenza offensiva più costante. Ecco quindi che l'idea Fazzini potrebbe stuzzicare e non poco Pioli, soprattutto se mancasse Gudmundsson dall'inizio: una sorta di appoggio in più al centravanti, più mobile però rispetto a quanto aveva offerto Dzeko contro il Napoli.