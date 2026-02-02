Valencia beffato due volte dalla Fiorentina: bruciata la concorrenza per Harrison e bloccato un ex promesso sposo degli spagnoli

Dalla Spagna emerge un nuovo retroscena su Nedeljkovic, terzino serbo seguito con grande interesse dalla Fiorentina, tanto che ha già trovato un accordo col club viola.

L'incrocio di mercato

Infatti il ragazzo, di proprietà dell'Aston Villa ma in prestito al RB Lipsia, in questo mercato invernale era già stato promesso sposo del Valencia, che aveva trovato l'accordo sia col club che col giocatore. Tuttavia, è emerso un problema burocratico che ha fatto saltare tutto: gli spagnoli avrebbero firmato il giocatore per la propria squadra B, che milita in quarta serie e che, non essendo una squadra professionistica, ha tempi diversi riguardo all'iscrizione di un giocatore straniero. Essendo serbo, infatti, il trasferimento si sarebbe potuto concretizzare solo nel mese di marzo, modalità che ha fatto desistere il Valencia.

Seconda beffa

E non è l'unica trattativa invernale che la Fiorentina ‘ruba’ agli spagnoli: infatti, riporta il quotidiano Estadio Deportivo, il Valencia aveva messo gli occhi anche su Jack Harrison prima che la Fiorentina si inserisse con l'offerta vincente.