Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Mediaset nel post partita della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ovviamente qualcosa ci ha condizionato oggi in campo. Soprattutto nel primo tempo eravamo molto frenetici, abbiamo sbagliato molte cose che di solito non sbagliamo ma questo non deve essere un alibi. L’abbiamo ripresa, abbiamo creato molte occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle, poi i rigori sono una lotteria. Ci dispiace perché la Coppa Italia era un obiettivo importante, ci tenevamo".

‘Una partita storta, il loro portiere il migliore in campo’

"I cambi ci hanno dato valore aggiunto, energia. Abbiamo creato tanto, 6-7 palle gol nitide. Il secondo gol loro si poteva evitare: è nato da un’uscita sbagliata da dietro. Abbiamo perso questa partita ai rigori e ci dispiace. Al primo episodio abbiamo preso gol, loro sono stati più cinici di noi. Nel primo tempo abbiamo creato tanto siamo partiti bene, ma, a differenza del solito, abbiamo sbagliato molto Sembrava una partita storta, non cerco mai alibi, cerco sempre i lati da migliorare. Anche nella ripresa abbiamo creato tanto, ma il loro portiere è stato il migliore in campo. Stasera abbiamo concesso pochissimo, ma alla fine l'abbiamo pagata cara".