Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina e della partita di ieri a Reggio Emilia a Lady Radio. Tanti i temi toccati.

Nicolussi e Fagioli

“Nicolussi è uno bravo, un grande centrocampista. Ha un potenziale e una forza importanti, sono felice che venga a giocare alla Fiorentina. Un recuperatore di palloni, uno che non smette mai di correre. Fagioli? Ha quello sguardo smarrito, ha qualcosa che noi conosciamo. Non è guarito, perché può fare prestazioni splendide. Bisogna tutelarci con Nicolussi, che lo sostituirà con più volume. Fagioli quando sta bene è imbattibile, ma il suo sguardo è indicativo. Ma la sua espressione parlano. Danno da pensare, secondo me non sta benissimo. Ha espressioni opache. Giochi a pallone, è una cosa bellissima. Purtroppo i pensieri ci sono per tutti. Vediamo”.

La vittoria contro il Polissya e Dzeko

“Pioli è un grande. Io ero sicuro si vincesse. Non ha tolto Dzeko e il bosniaco ha fatto capire che è quello che serve a noi. Un grande Dzeko, uno che tocca due palloni e fa un gol. Questa è una grande notizia. 10 allenatori l'avrebbero levato, lui ha fatto gol a 2 minuti dalla fine e ci ha fatto vincere. C'era solo Braschi? Se doveva, Pioli buttava in campo anche Braschi. Lui all'ultimo minuto, 39 anni, era lì. Un grande successo della ditta Dzeko-Pioli. Fazzini? E' bravo, quando parte sembra di vedere Tardelli. E' un bel giocatore, gli mancava la continuità ma ora la può trovare”.

Il mercato e gli obiettivi

“L'Atalanta è su Comuzzo? Pietro deve rimane a Firenze. Non si può pensare di venderlo. Quello che gli hanno offerto, son soldi sicuri. Commisso, quelli bravi vanno tenuti. Siamo lì lì con quelle grandi. Il quinto posto è alla portata, alla faccia dei gufi. Quest'anno hai una potenza in attacco importante. Però la gente va tenuta. Piccoli? L'avevano già bloccato a giugno perché pensavano che Kean andasse via. E l'hanno pagato un po' troppo. Ma è stato comprato parecchio tempo fa”.