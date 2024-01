La Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente è tornata a volare in questa stagione, dove si gioca le posizioni Champions ma anche lo scudetto. Il tecnico argentino ha commentato la vittoria di oggi sul Pomigliano al media ufficiale:

"Avevamo un gap fisico rispetto alle nostre avversarie dopo aver giocato anche in settimana in Coppa Italia. Devo fare i complimenti alle ragazze perché hanno voluto vincere la partita a tutti i costi: alla fine ho inserito tanti attaccanti per cercare di segnare e questa scelta ci ha premiato. Il rigore sbagliato ci ha dato consapevolezza per andare a prenderci i tre punti. La Juventus? Adesso i punti cominciano ad essere importanti. Andiamo là a giocare una partita chiave per noi, non solo per la classifica".