Altra partita e altro giro di otto per Gudmundsson, l'Islanda lo fa rendere al massimo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Altra partita con la Nazionale e altra buona, buonissima prestazione per l'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson.
Otto in pagella
Il giocatore è entrato in entrambe le reti segnate dall'Islanda contro la Francia e si è beccato un'altra serie di otto in pagella dai media locali.
“Tra i protagonisti”
Visir.is scrive questo giudizio sulla sua gara: “Un centrocampista di grande valore stasera. Ha calciato la punizione che ha portato al primo gol dell'Islanda. Ha anche fornito l'assist per Kristian Hlynsson per la seconda rete. Tra i protagonisti”.
