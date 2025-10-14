Altra partita e altro giro di otto per Gudmundsson, l'Islanda lo fa rendere al massimo

Altra partita con la Nazionale e altra buona, buonissima prestazione per l'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson.

Otto in pagella

Il giocatore è entrato in entrambe le reti segnate dall'Islanda contro la Francia e si è beccato un'altra serie di otto in pagella dai media locali.

“Tra i protagonisti”

Visir.is scrive questo giudizio sulla sua gara: “Un centrocampista di grande valore stasera. Ha calciato la punizione che ha portato al primo gol dell'Islanda. Ha anche fornito l'assist per Kristian Hlynsson per la seconda rete. Tra i protagonisti”.