Brovarone: “La debacle della Fiorentina non ha spiegazioni tecniche, i calciatori sono imperdonabili. Vi svelo un aneddoto su Sergio Ramos”

L’intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone ha parlato a Toscana TV, toccando vari punti focali della sconcertante situazione attuale della Fiorentina.

“La speranza c’è, i punti disponibili sono ancora tanti, ma le risposte della Fiorentina non esistono da 14 partite. Come si fa ad avere fiducia? Il comportamento dei calciatori è inspiegabile e imperdonabile, è anarchia pura. Sono viziati e presuntuosi… a loro non frega assolutamente niente dei tifosi. Vanoli fa sempre teatro, ma dovrebbe provare a risolvere le cose con le sue qualità. Però non controlla nulla, eppure è già un mese che è a Firenze ed ogni domenica è sempre peggio, si vedono cose agghiaccianti”.

‘La debacle non ha spiegazioni tecniche’

“Le parole di Gudmundsson sul rigore? Se un calciatore dice una cosa del genere, sa cosa scatena in questa situazione, sapendo che l’allenatore ci fa una brutta figura all’allenatore. C’è un ambiente all’interno della Fiorentina che non è più sopportabile. La spiegazione a questa debacle non può essere di natura tecnica. Settimo monte ingaggi del campionato, 90 milioni spesi… e i calciatori non si sopportano. Ferrari è riuscito addirittura a parlare positivamente del gesto di Dzeko a Bergamo”.

‘Quando Ramos vide Fiorentina-Venezia…’

Infine, l’aneddoto con protagonista Sergio Ramos: “Vi racconto una cosa. Lo scorso anno mi è stato proposto Sergio Ramos, chiamai Pradè e mi disse che stavano già parlando col giocatore. Il calciatore aveva chiesto non più di 3 milioni di euro. Dopo aver visto Fiorentina-Venezia però, la richiesta salì a 6 milioni di euro, minimo. Ramos aveva visto lo stadio dimezzato e il campo a chiazze…”.