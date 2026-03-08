In sala stampa il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli ha commentato così lo 0-0 contro il Parma:

"Abbiamo avuto poco coraggio nel giocare nell’uno contro uno, ma abbiamo sbagliato soprattutto tanti cross. Secondo tempo un po’ meglio e potevamo portarla a casa questa partita. Siamo delusi perché cercavamo i tre punti, ma anche un punto ci serve per essere sopra la Cremonese. A volte il calcio è strano, nei primi due mesi avevamo un sacco di occasioni, pensate a quanti gol poteva fare Kean. Oggi è mancata proprio la qualità nel cross, contro una squadra fisica dentro l'area, dovevamo entrare meglio e attaccare il secondo palo.

A parte Udine, dove abbiamo fatto zero tiri in porta, oggi gli xg erano più di uno da parte nostra. Però si poteva creare di più per quello che siamo stati nell'ultimo terzo e lì è anche questione di inventiva del singolo giocatore.

Cosa rispondo ai fischi? Ho sempre detto che per noi i tifosi sono una parte importante, da quando sono qua sono sempre la parte che ci ha caricato quindi dobbiamo accettarli. Ed essere consapevoli che fino alla fine noi lotteremo perché siamo lì sotto dal primo giorno, non da dieci partite.

Tanti passi indietro? Sono analisi che ci stanno, penso che in questo periodo un po' di energia psicofisica ci sta mancando. A Udine venivamo dalla quinta partita in sedici giorni e non sono stato bravo a trovare la chiave per fargli recuperare le energie mentali. Oggi meglio nel secondo tempo, nel primo mi dava fastidio che Dodo tenesse molto basso Harrison, nella ripresa siamo andati più alti e aggressivi.

Quando si parla di responsabilità è stato creato un mito dell'allenatore contro i giocatori. A Udine intendevo che bisogna essere bravi a ricaricare le energie mentali dopo la quinta partita. Stasera è normale che poter usare giocatori forti nell'uno contro uno negli ultimi metri è importante, abbiamo preso Solomon per questo ma oggi è mancato oltre a lui anche l'attacco alla porta.

Oggi subito via negli spogliatoi? Mi sono messo davanti all'inizio quando sono arrivato e poi ho sempre mandato avanti i ragazzi. Non creiamo questi falsi miti o putiferi. Ho sempre detto che là sotto dobbiamo andarci per onorarli, poi quanto stiamo dando oggi sarà poco".