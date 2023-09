Prima volta in stagione per Ikoné contro il Genk? Il francese di nuovo in gruppo, ma la decisione di Italiano è rimandata a domani

Oltre a Niccolò Pierozzi, la Fiorentina in questo inizio di stagione non ha mai potuto contare sulla presenza di Jonathan Ikoné, alle prese con diversi problemi fisici che non gli hanno mai permesso la convocazione. Il francese si stava allenando in gruppo prima del match contro l'Atalanta, prima di tornare a fare un lavoro personalizzato.

Come riporta Sportitalia, oggi il giocatore si è allenato con il gruppo, a poche ore dall'esordio in Conference della Fiorentina contro il Genk. La decisione definitiva sulla sua convocazione è rimandata a domattina, quando la squadra viola avrà la rifinitura prima della partenza verso il Belgio.