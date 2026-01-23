Pedullà: "Ranieri non è più incedibile per la Fiorentina. E su di lui non c'è solo la Lazio"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul proprio sito alfredopedullà.com, ha rivelato alcuni dettagli sulla possibile cessione dell'ex capitano viola Luca Ranieri.

Possibile addio

Ranieri non è più incedibile in casa Fiorentina, scrive Alfredo Pedullà. Dopo aver perso la fascia da capitano e la titolarità, il difensore vedrebbe di buon occhio l'addio alla squadra viola.

I club interessati

Nelle ultime ore, riporta il noto giornalista, si è fatto avanti anche il Torino, che ha fatto un primo sondaggio. Più concreto è l'nteresse della Lazio che potrebbe fiondarsi su Ranieri in caso di addio di Romagnoli verso l'Arabia. Se partisse anche il difensore centrale classe 1999 ci vorrebbero due operazioni in entrata in difesa.