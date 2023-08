Dominguez si allontana sempre di più dall'orbita Fiorentina. E intanto al Bologna viene proposto un obiettivo viola

Reazione a catena per il mercato della Fiorentina dopo il trasferimento saltato di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. Il Quotidiano Sportivo precisa infatti come sia saltato per ora pure il tentativo di affondo dei viola per il centrocampista Nicolas Dominguez, nonostante la cessione in ballo di Sofyan Amrabat al Manchester United. Il mediano dei rossoblù potrebbe così tornare sotto i riflettori del Milan, qualora il Fenerbahce dovesse convincere Krunic ad accasarsi in Turchia.

Nel frattempo al Bologna sarebbe stato proposto un altro obiettivo della Fiorentina, ovvero Fausto Vera centrocampista del Corinthians, profilo su cui Sartori riflette e che potrebbe essere adatto per caratteristiche, nonostante il club brasiliano chiede intorno ai 7 milioni di euro.