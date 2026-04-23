Bucchioni: “Grosso primo candidato per la panchina viola. Se la Fiorentina lo sceglie dovrà proteggerlo, perché…”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato del tema allenatore della Fiorentina a Radio Sportiva, tra presente e futuro, indicando in Fabio Grosso il primo candidato per il post Vanoli.

’L’idea di Paratici è portare un allenatore suo’

“Non si è ancora capito se verrà o meno confermato Vanoli. L’attuale allenatore viola ha fatto bene, è riuscito a centrare l’obiettivo salvezza, che non era scontato, nonostante l’organico di alto livello rispetto alle altre squadre in fondo alla classifica: la Fiorentina è di un altro pianeta rispetto alle dirette concorrenti. Vanoli qualche chance ce l’ha, ma credo che essendo arrivato un nuovo direttore sportivo come Paratici, l’idea sia quella di portare un allenatore suo, non tenere uno scelto da altri”.

‘Ecco le credenziali di Grosso per diventare l’allenatore della Fiorentina’

“Fabio Grosso è uno dei nomi che circolano per la panchina della Fiorentina e forse in questo momento il primo della lista. È giovane e sta facendo benissimo al Sassuolo, che è una neopromossa ma si è espressa con grande personalità, ottima organizzazione di gioco, mostrando un calcio moderno. Il lavoro di Grosso, dopo la promozione, è sotto i riflettori. Ha fatto esperienza anche all’estero, benché abbia avuto difficoltà, ma ha saputo riprendersi. Paratici poi lo conosce benissimo, avendolo portato alla Juventus, con la quale ha ben figurato. Queste sono le credenziali che candidano Grosso ad essere l’allenatore della Fiorentina l’anno prossimo”.

‘La società dovrà proteggerlo, perché…’

“La Fiorentina se sceglie Grosso deve proteggerlo, farlo lavorare, è un giovane allenatore in una piazza che giustamente pretende un immediato rilancio dopo una stagione fallimentare come l’attuale. La società dovrà accompagnarlo nel suo percorso di crescita mettendogli a disposizione una squadra adatta al suo tipo di calcio. Tutto ciò che significa ‘fare calcio bene’ e che a Firenze negli ultimi anni non è stato fatto. Paratici è stato preso per questo, e la palla passa a lui”.