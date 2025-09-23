Sottil non convocato, salta l'appuntamento di Coppa Italia contro il Milan
Impegno complicato per il Lecce di Di Francesco, squadra che nelle sue fila conta anche Riccardo Sottil, in prestito dalla Fiorentina: stasera, i salentini saranno impegnati in Coppa Italia contro il Milan.
Non convocato
Sottil, però, sarà assente: nonostante l'ala si sia presa la titolarità nel match contro l'Atalanta, ed abbia pure collezionato un assist contro il Cagliari, non è stato convocato per il match di stasera contro il Milan per un affaticamento muscolare, come fanno sapere dalla società giallorossa.
L'uomo in più
Non una partenza brillante per il Lecce: nelle prime quattro di campionato è arrivato solo un punto e stasera i salentini avranno una bella gatta da pelare contro il Milan, squadra con la quale hanno già perso in casa poco meno di un mese fa, per 0-2 . L'impressione è che tanto della salvezza giallorossa possa passare proprio dai piedi di Sottil.