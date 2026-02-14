In Coppa Italia il terribile esperimento da play eppure c'è chi ipotizza Ndour in campo, rinnegando il mercato
Cher Ndour in campo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
E' stato provato un po' ovunque Cher Ndour, quasi che il suo investimento (esiguo in realtà, circa 4 milioni) andasse valorizzato a tutti i costi: nell'ultimo confronto di Coppa Italia con il Como, addirittura da play davanti alla difesa. Ruolo per il quale non ha né i tempi, né i piedi ma neanche una fisicità tale da renderlo diga, nonostante un fisico abbondante. Eppure il Corriere dello Sport ipotizza il classe 2004 nuovamente titolare dopo un paio di partenze dalla panchina.
In questo caso non certo da play, dove il ruolo è insindacabilmente di Fagioli, ma da mezzala, a fare il presunto incursore. Posizione nella quale prenderebbe il posto di Brescianini e Fabbian, di fatto rinnegando tutto il mercato di gennaio del reparto.
