Nuovo inserimento in lista UEFA per la Fiorentina: Vanoli potrà contare sul numero 10 della Primavera

Dopo l'inserimento di Christensen al posto dell'infortunato Lezzerini, la Fiorentina aggiunge un nuovo calciatore in lista UEFA in vista della doppia sfida di Conference League con il Rakow.

Il 10 della Primavera

Si tratta di Giorgio Puzzoli, classe 2006 e numero 10 della Primavera di Daniele Galloppa con la quale, in questa stagione, ha collezionato 23 presenze, 5 gol e 2 assist in tutte le competizioni.