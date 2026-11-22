Mattinata impegnativa per la Fiorentina Under 17, che esce malconcia dalla sfida interna contro il Napoli: i partenopei passano per 3-4 al Viola Park, fermando la rincorsa dei viola e avvicinandosi a portata di tiro.

La cronaca della partita

Partita molto vivace tra la seconda e la terza forza del girone: vantaggio partenopeo al 20' con Somma, pareggiato un quarto d'ora dopo da Paris con una prodezza. Il secondo tempo però vede un Napoli rientrare con la mentalità giusta e, fra il 51' e il 60', arrivano tre gol azzurri per portare la sfida sull'1-4. Vani i tentativi di rimonta della Fiorentina che prima trova la rete con Gobbo e poi con Organi, ma non basta.

Come cambia la classifica

Non cambia dunque la classifica: la Fiorentina continua al secondo posto, inseguendo la Roma con 3 punti di distanza (ma i giallorossi hanno una partita in meno): il Napoli, invece, si avvicina pericolosamente, stazionando con un solo punto di ritardo sui viola.