FOTO - La risposta di Kean all'espulsione è inequivocabile: il centravanti viola viene tirato per i capelli
Moise Kean tirato per i capelli da Sarapii. (da Instagram: @moise_kean)
A cinque minuti dal termine del primo tempo di Polyssia-Fiorentina, poi terminata sullo 0-3, accade un episodio particolare. Il centravanti Moise Kean -peraltro autore del primo gol- va a contatto con Sarapii, che gli tira vistosamente i capelli. Il gesto di stizza del numero 20 viola è di reazione, infliggendo una gomitata che gli costa l'espulsione.
La risposta di Kean non si è fatta attendere. Poco dopo il fischio finale, il centravanti ha ricondiviso su Instagram una foto inequivocabile. Si vede l'esatto momento in cui il giocatore del Polyssia lo strattona vistosamente per i capelli.
Ecco l'istantanea:
