Una vittoria per scacciare i fantasmi e impedire una sosta colma di voci e malumori
Malumori che continuano ad annebbiare il cielo di Firenze nonostante la vittoria della Fiorentina in Conference League, scrive il Corriere Fiorentino. E così la partita contro la Roma diventa cruciale, non solo per i tre punti, ma anche per rasserenare un ambiente pronto ad esplodere, nuovamente.
Una partita cruciale
La partita di oggi contro la Roma per la Fiorentina è di quelle che possono condizionare una stagione. Ancora a secco di vittorie in campionato, quart'ultimi con soli 3 punti in classifica i viola non possono più permettersi altri passi falsi. Un'altra sconfitta provocherebbe una naturale paura per la situazione di classifica, che si aggraverebbe ulteriormente.
Voci e malumori
Ma la posizione in classifica non sarebbe l'unico problema. Un'altra Fiorentina spenta come quella vista finora potrebbe causare il riaccendersi della contestazione. Inoltre i prossimi quindici giorni di sosta nazionali, passerebbero inevitabilmente con grandi malumori interni e immancabili voci sulla posizione di Stefano Pioli.