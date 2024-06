Cessione sì, ma rimetterci no...

Quale destino attende M'Bala Nzola? L'attaccante resterà ancora alla Fiorentina?

Al di sotto delle aspettative

Quel che c'è di certo per quanto riguarda l'angolano è che l'anno scorso è stato molto al di sotto delle aspettative. Un rendimento il suo che ha aperto, inevitabilmente, delle riflessioni all'interno del club viola.

Cessione sì, ma senza rimetterci

La società è ora disponibile a prendere in considerazione anche offerte per l'attaccante; cessione sì, ma senza rimetterci, perché tredici milioni, euro più, euro meno, è la cifra per la quale il club è disposto a trattare con altre società. In sostanza quello che è stato sborsato l'anno scorso per prelevare il giocatore dallo Spezia.