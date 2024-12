Si rialza a Genova la squadra di de la Fuente, imponendosi per 3-1 sulla Sampdoria ultima in classifica. Le blucerchiate vanno in vantaggio al 28simo col gol di DellaPeruta, con la Fiorentina che trova il pareggio solo al 64simo con Severini, prima del gol vittoria di Johannsdottir all'84simo (entrata in campo da meno di un minuto). Spazio anche per il gol di Boquete, al 96simo, in chiusura di partita.

Dopo tre partite senza vittorie per le viola, un segnale importante per cercare di smuovere la classifica e tornare in carreggiata: Fiorentina che infatti staziona al secondo posto, a tre lunghezze di ritardo dalla Juventus, ancora imbattuta fin qua.